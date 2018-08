El aumento de los niveles de azúcar en la sangre hace que se afecten determinadas estructuras en el cuerpo como los vasos y los nervios periféricos del miembro inferior, lo que provoca que el paciente manifieste una pérdida de sensibilidad, sufre un traumatismo o lastimadura en los pies pero no se da cuenta porque no lo siente.

Desde el momento en que un paciente recibe el diagnóstico de diabetes es fundamental que tome conciencia de que ya tiene un pie de riesgo que será de mayor o menor intensidad de acuerdo a factores que presente como uñas encarnadas, hongos, dedos en garra, deformidades lo que puede desencadenar en un pie diabético, explica Clara Izcurdia, podóloga del Hospital de Clínicas.

Se calcula que el 10% de la población tiene diabetes y la mitad no lo sabe, es decir, alrededor de 800 mil personas tienen diabetes en Paraguay y 400 mil no lo saben y dentro de esta última cifra están las más propensas a desarrollar un pie diabético por no contar con un diagnóstico temprano.

¿Cuándo se habla de un pie de riesgo? Es de acuerdo a las características que presenta el pie: si el pie tiene deformidades, si hay antecedentes de úlceras o de haber tenido la amputación de otro miembro y esta es la información que muchas veces el paciente no recibe, no se le explica o simplemente no toma en cuenta las indicaciones médicas.

“Muchas veces el paciente diabético niega su situación, es reacio y entonces tenemos que sentarnos a hablar con él, explicarle y educarlo en los autocuidados que tiene que tener como revisarse los pies todos los días de su vida, mínima lesión, cambio de color o algo que llame la atención debe hacer la consulta inmediata, no esperar ni dilatarla porque eso será perjudicial para el paciente”, advierte la profesional.

Izcurdia afirma que educar al paciente en cuanto a los cuidados es hacerle saber que desde que recibe el diagnóstico de diabetes debe imaginarse que tiene un zapatito de cristal. “Ya no son pies sino zapatitos de cristal y deben cuidarlos como tales, no utilizar zapatos de taco o máximo de tres centímetros y cuidar las anormalidades que se presenten, no automedicarse, no realizarse lavados con hojas de guayabas, no porque sea malo sino, porque no podemos medir la dosis ni la correcta esterilización y podría ser contraproducente e infectar la herida”, detalla y agrega que solamente debe lavarse los pies con solución fisiológica, hacer la consulta inmediata.

El reposo también es fundamental, porque sin reposo la herida no podrá cicatrizar y al andar todo el peso del cuerpo recaerá en esa lesión.

Para que no se desarrolle un pie diabético es bueno mantener un buen control metabólico, estar en contacto con el endocrinólogo cada tres meses como corresponde, y controlar los niveles de azúcar. El nivel de glucosa normal es de 80 a 100 mg/dl. Si la medición da 120 mg en dos ocasiones, ya es diagnóstico de diabetes.

Si ya se desarrolló un pie diabético se puede producir fácilmente la amputación y es con un trabajo multidisciplinario de diversos profesionales que se busca no llegar a la amputación. “Hacemos lo imposible para no llegar a una amputación pero lamentablemente la mayoría de los pacientes llegan tarde y ya no hay mucho que hacer y se recurre a la amputación pero igualmente hay otro miembro que hay que salvar. Evitar la amputación significa la consulta temprana del paciente, que no tengan miedo de buscar ayuda porque cuando llegan tarde es poco lo que podemos hacer”, insiste Izcurdia.

Destacó que existen casos en los que se logró salvar miembros con indicación de amputación y que solo se pierdan unos dedos del pie y no el miembro completo. Como el caso de un paciente joven de 37 años que ya con una úlcera se logró salvar el miembro pero ese paciente, ya queda con el antecedente, ya no tiene sensibilidad y fue un diagnóstico tardío.

“La amputación no es solamente quitarle la pierna al paciente, es todo un contexto social y familiar que conlleva, es mucho más cara una amputación que hacer un buen tratamiento de su diabetes. Cuando hay amputación se afecta la vida social del paciente, su vida familiar, si era el sostén de la casa será más complicado porque tendrá su tiempo sin trabajar”, reflexiona.

Entre los cuidados que debe tener el paciente se encuentra, revisar el calzado que no tenga nada que pueda dañar el pie, que no friccione al andar, utilizar medias haga frío o calor porque absorbe el exceso de humedad y protege el pie, no cortarse las uñas sino limarlas o acudir directamente al podólogo.

La diabetes cada vez afecta a más jóvenes tanto por factores genéticos como ambientales. “Si papá o mamá, tío o abuelo tuvo diabetes yo tengo que hacerme el control una vez por año desde siempre, desde chicho como un chequeo normal para saber mis niveles de azúcar y empezar a actuar inmediatamente cuando aparezcan los primeros signos porque esto a veces no da síntomas”, agregó.

Sin embargo, la diabetes presenta síntomas clásicos que sí pueden dar señales como las ganas frecuentes de orinar, tener mucha sed, mucha hambre sin embargo pese a esto perder peso de golpe. También puede darse una diabetes gestacional, que se mantuvo oculta durante el embarazo.

El hábito alimenticio es fundamental y la profesional destaca que la llamada “dieta del diabético” en realidad es lo que tendría que comer toda la familia: mucha verdura fresca, frutas, bajar la dosis de carne, de grasas, de carbohidratos.

“Todo debe ser en su justa medida, no es que se lo restringe y no come sino tener en cuenta las porciones del plato como la carne no más de la palma de mi mano que serían aproximadamente 100 gramos, el arroz un puño, la otra mitad del plato tiene que tener verduras que me aporten fibras, y que no me aporten tantos carbohidratos”, explicó.

En el caso del paciente con medicación de insulina, con más razón tiene que comer de seguido para evitar una baja importante de glucosa, situación tan riesgosas como el azúcar alta.

“Desde chicos tenemos que cambiar nuestros hábitos alimenticios porque cada vez vemos más chiquitos que tienen hipertensión, diabetes, porque la obesidad no solo sale de la mala comida sino de la falta de actividad física, si no quemo el azúcar que consumo mediante la actividad física se va ir acumulando hasta que el páncreas diga basta y es cuando empiezan los problemas”, señaló Izcurdia.

Además del pie, la diabetes daña órganos como la retina, riñón, los grandes y pequeños vasos y los nervios.

Lo importante es perder el miedo a la consulta y no pensar que por un diagnóstico de diabetes el paciente morirá y mantener un control con un equipo de profesionales como el cirujano vascular, endocrinólogo y el podólogo para tener un buen seguimiento de esos pies y que no desarrolle úlceras. También forman parte del equipo los dermatólogos e inclusive hasta siquiatras, para ayudar al paciente que entra en negación de la enfermedad y que este sepa cómo hacerle frente y no darse por vencido.

“Es posible llevar una vida saludable, llevando una disciplina se puede lograr una buena calidad de vida. Si logramos parar la glucosa alta y la mantenemos en niveles normales nada de esto aparece y no se daña ningún órgano ni se tiene trastornos gastrointestinales”, agrega la podóloga.

Importancia del personal de enfermería

En cuanto a la importancia de la atención que reciben los pacientes por parte del personal de enfermería, la doctora Edith Falcón, coordinadora del Taller de Enfermería del I Congreso de Endocrinología y Metabolismo, explicó que es de suma importancia la capacitación de los enfermeros para orientar a los pacientes sobre las lesiones en el pie, especialmente las dudosas y persuadirlos a iniciar el análisis y tratamiento correspondientes.

“Si a ello se suma un buen control metabólico, se pueden prevenir un alto porcentaje de amputaciones por diabetes y son los enfermeros y enfermeras los que cumplen un papel preponderante dentro del equipo de salud. Son ellos quienes orientan ya sea de forma individual o familiar y les enseñan sobre autocuidados, utilización de insulinas y medicamentos así como la alimentación adecuada y los ejercicios prescriptos”, agregó.

El personal de enfermería también está atento a la historia y registro del paciente como el estilo de vida, si fuma, si bebe alcohol y su dieta. “Además deben manejar el protocolo de rápida respuesta ante una eventual hipoglicemia del paciente y que cuenten con glucómetro para medir la glucosa, lanceta estéril y guantes”, puntualizó.