Así lo confirmó Hernán Franco, gerente comercial de Copaco, quien detalló que el beneficio incluye a todos los usuarios de telefonía móvil de Vox y LTE de Copaco-Vox.

“En esta ocasión también estamos liberando el acceso a la plataforma ‘Vacunate’ para que nuestros clientes puedan registrarse de forma gratuita y no consuma los paquetes de datos de internet o en caso de no tener saldo, igual puedan ingresar sin ningún problema”, expresó en contacto con radio 1000 AM.

Aclaró que todos los clientes que operen con las citadas marcas de la institución podrán realizar el registro de la vacunación en la página web de la cartera sanitaria.

Así también, dijo que comunicarán los puntos de atención al cliente de Copaco y Vox para que las personas se acerquen a esos sitios y puedan tener ayuda para registrarse a la plataforma.

El servicio de internet de Copaco será liberado para el acceso al registro de vacunación contra el Covid-19 http://vacunate.gov.py.