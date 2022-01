En entrevista con la radio Monumental, el abogado Osvaldo Granada Salaberry se manifestó a favor de un pase sanitario que obliga a certificar la vacunación contra el Covid para ingresar al país o asistir a eventos masivos.

“Yo veo que cualquier esfuerzo, para evitar llegar al colapso del cual salimos hace un año, puede ser discutido. A los antivacunas o que defienden sus libertades cercenadas, les pregunto: ¿Francia es una dictadura con las medidas draconianas que tiene, se volvió a la dictadura en Austria o en Italia? Justamente los paraguayos, los más corruptos de Latinoamérica, ahora vamos a venir a defender los derechos”, argumentó.

Esgrimió que la Constitución Nacional es un contrato social en cuya primera ley habla de la vida humana y establece que el interés de la comunidad es superior al particular. “Tu libertad personal termina donde comienza los derechos de los demás. No puedo entrar por la fuerza a tu casa y vacunarte, pero puedo limitar tus derechos cuando pises la vereda porque sos un portador potencial de algo que perjudica el máximo valor que protege cualquier ley, que es la vida humana. Si con el ejercicio de tu libertad absoluta vas a poner en peligro la vida de tus compatriotas, entonces socio, el Estado está para establecer límites: yo no te vacuno, pero te vas a quedar en tu casa”, agregó.

Ante el aumento exponencial de casos positivos de Covid-19, surgió de vuelta el debate sobre la necesidad de implementar un pase sanitario en Paraguay. Hay voces a favor y en contra de imponer esa medida.

Al respecto, un proyecto de Ley fue presentado en el Congreso. Ayer, durante la sesión extraordinaria de esta mañana, la Comisión Permanente del Congreso tenía dos puntos a ser analizados, entre ellos la iniciativa que contempla la presentación del certificado sanitario para la asistencia a eventos masivos.

Minutos antes del inicio de esta sesión hubo un cambio en el orden del día, dejando de lado el proyecto de "pase sanitario" que fue presentado por el diputado colorado Hugo Ramírez.