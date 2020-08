Personal de blanco y funcionarios de otras áreas del Instituto de Previsión Nacional llevan a cabo en estos momentos una protesta frente a la Caja Central del citado instituto, ubicada sobre Luis A de Herrera Nº 1144 c/ Constitución de la capital.

La Lic. Sonia Villamayor recordó que la primera manifestación fue realizada el pasado 10 de agosto y que la medida de fuerza obedece a una serie de reivindicaciones que vienen exigiendo a las autoridades de la previsional.

“Exigimos la garantía en la provisión de equipos de bioseguridad e insumos, que según las autoridades, no hace falta en el IPS pero que nosotros no lo sentimos en el día a día ya que muchas colegias denuncias de que dichos equipos no son resistentes y que se rompen al ponerse”, expresó en contacto con Universo 970 AM.

La vocera sostuvo que son situaciones que preocupa al personal médico por lo que solicitan que las entregas se supervisen y que no sea excusa para no hacer la correcta distribución que a su vez expone tanto al especialista como a los pacientes.

Por último, dijo que otro reclamo que realizan es que el test de COVID-19 sea cubierto por el IPS para los funcionarios de la previsional como para sus familias.