“Si hay algo que no se puede discutir es la propiedad del cannabis”, resume el doctor Miguel Ángel Velázquez, neurólogo que hace dos años indica tratamiento farmacológico con cannabis a cerca de 2.000 pacientes, con buenos resultados.

Las patologías en las que se utiliza son el dolor oncológico, dolor crónico, fibromialgia, fase terminal de VIH, epilepsia refractaria, todo en forma complementaria, aclaró en contacto con La Unión.

Aseguró que el panorama también es alentador para pacientes con parkinson, alzheimer y del espectro autista.

“Lo peor que te puede pasar es que no te haga nada, que no tenga efecto medicinal porque tomando el fármaco no hay riesgo de sobredosis”, afirmó.

Por de pronto, el fármaco utilizado es traído de los Estados Unidos a un precio bastante alto y poco accesible para quien lo necesita y sobre el punto, Velázquez destacó la importancia de que se cuenta con la ley y que el propósito es que pronto se cultive a nivel local y se abaraten los costos.

“El sueño es que sea gratuito”, afirmó

Abogó por desmitificar la idea de que el uso medicinal tiene relación con el uso recreativo ya que el medicinal tiene su efecto positivo en los pacientes y que este no tiene el efecto psicoactivo que se cree.

“Bajo ningún concepto se defiende el recreativo, estoy defendiendo el uso medicinal, está demostrado su efecto y los colegas tienen miedo de recetar para que no le llamen ‘el doctor cannabis’ porque con indicaciones precisas resulta”, aclaró.

Velázquez explicó que el cannabis no es curativo sino paliativo, es calidad de vida para ese paciente que no encuentra alivio. “Al ser calidad e vida es más curativo que cualquier cosa porque lograr que el paciente se levante, que camine, que logre alimentarse solo y que no tenga dolor es más curativo que la enfermedad si tenés los síntomas te ayuda a sobrellevar”, señaló.

Destacó que muchos pacientes fallecieron pero sus familiares recuerdan que los últimos días de esas personas fueron sin sufrimiento. “No les agregó ningún día pero sí calidad de vida y me da rabia que los colegas no se informen y no lean y se nieguen a evidencia científica que sí hay. Pero cada vez más se animan a prescribir y el siguiente paso es del Estado, que se plante acá y se abaraten costos”.

La ley vigente garantiza el estudio, el cultivo y el uso medicinal del cannabis, falta la reglamentación que aguarda la contraparte del a Senad y que esta dejó en campo del MSP.

“El Estado se debe despertar y ponerse las pilas, los pacientes necesitan y será una inyección económica para el país siendo una fuente de ingreso si se produce con el cultivo dos a tres veces por año, se puede dinamizar la economía”, agregó.

“Nuestro principal enemigo son las multinacionales porque muchas quedarán bajo la mesa con todo esto”, afirmó.

Aclaró que el uso del cannabis no sirve par todas las patologías ni para todos los pacientes ya que según las estadísticas un 30% responde al tratamiento; otro 30% no responde y un 40% lo hace medianamente.

“Hay que probar en cada paciente, hay que ser honestos, hay mucho por estudiar pero hoy sí la dosis que se indica no tiene efectos secundarios”, puntualizó.