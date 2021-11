El diputado liberal Edgar Ortiz presentó un proyecto de ley para que el Estado paraguayo no se haga responsable de los futuros enfermos de Covid-19 que no se hayan vacunado contra el virus. La propuesta consiste en que los no inmunizados sí sean recibidos en los hospitales públicos pero que paguen de sus bolsillos los gastos de sus tratamientos.

El proyecto de Ley “Que modifica el artículo 4to. de la Ley N. 6742 Que crea el fondo nacional de cobertura a pacientes hospitalizados con Covid-19” fue presentado ante la situación actual con la disponibilidad de dosis anticovid pero la negativa de una parte de la población a acudir a los vacunatorios.

Por ello se plantea que la cobertura brindada en el servicio público quede de la siguiente manera: “El Ministerio de Salud establecerá el listado de medicamentos, insumos médicos, estudios de diagnóstico, cualquier tecnología y tratamiento que será cubierto por la presente Ley, única y exclusivamente a pacientes hospitalizados que cuenten con al menos una dosis de la vacuna anti Covid-19”.

El proyectista, el liberal Edgar Ortiz, argumentó que “el Estado no tiene por qué hacerse responsable de los irresponsables, los que no se vacunaron que el Estado no se haga responsable. El grupo antivacuna está creciendo y eso no puede ser, esa gente es un peligro para los que estamos vacunados. Que paguen de sus bolsillos su tratamiento en todo caso si es que se niegan a la vacuna”.

El legislador indicó a la radio 650 AM que cada persona es libre de elegir si quiere o no inmunizarse, pero que así también debe hacerse cargo de su decisión y la consecuencia que eso conlleva.

MUCHOS SIGUEN REACIOS PARA VACUNARSE

Pese a los esfuerzos del Gobierno, menos del 35% de la población cuenta con ambas dosis anticovid. De la población objetivo de 5.734.319 (incluyendo menores de edad), 3.220.966 cuentan con primera dosis, 2.523.542 con las segundas, y 61.714 ya recibieron la tercera. Para combatir esta situación, el Estado destinará más de US$ 2.000.000 para la campaña de vacunación durante este 2021.