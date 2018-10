En entrevista con radio Monumental indicó que su clienta mantiene su versión sin alterar ningún elemento. “Creemos que es una nena inocente”, dijo. Según su defendida, nadie se drogó en la vivienda que ahora es conocida como la “casa del horror”.

La abogada fue detallando cómo fueron sucediendo los eventos y contó que el 20 de septiembre, Bruno Marabel mencionó a sus compañeros de trabajo que recibía amenazas de parte de unos ladrones muy peligrosos y que por lo tanto urgentemente necesitaba un arma.

Acosta señaló que el sábado 29 de septiembre el sospechoso fue a su lugar de trabajo golpeado y con cortes en la pierna. El joven dijo que los malvivientes entraron a la casa, le golpearon al no encontrar al resto de la familia y robaron ciertas pertenencias. Tuvo día libre a consecuencia de esto. Sin embargo, nunca denunció ante la comisaría el episodio.

Alba fue esa misma noche a la casa de Bruno y se quedó en la vivienda hasta el lunes 8 de octubre, cuando se encontraron los cuerpos. Ese sábado 29 se iba a realizar el karaoke y pasó para el sábado 6 de octubre.

“Cuando ella se instaló en la casa, él no la dejaba limpiar. ‘No quiero que toques nada, quiero que vayas a la pieza. No apagues la luz porque acá hay alguien que te estira de la pierna’ (eso le decía Bruno a Alba). Ahí ella ya comenzó a sospechar”, dijo.

JULIO ROJAS

Otro dato que confirmó, según Griselda Acosta, fue que el 2 de octubre se vio por última vez con vida a Julio Rojas (padre de Dalma Rojas). Ese día la chica estuvo toda la jornada en su trabajo (Burger King) y contó que a eso de las 15:00 su amiga Araceli Sosa Díaz y su novio Bruno fueron a “la casa del horror”.

Mencionó que trató de comunicarse con su amiga a las 16:00, pero sin éxito alguno. Pasada una hora, volvió la señorita al puesto de comidas rápidas y recién 30 minutos después lo hizo el joven.

Araceli le confirmó a Alba que estuvo en la vivienda y que conoció allí a un señor (Julio Rojas), quien tuvo una discusión con Bruno respecto a una casa, pero que no entendió mucho porque hablaron en código; ante esto decidió volver a su lugar de trabajo. La misma estaba con “una cara larga y cabizbaja”.

En tanto que Bruno apareció con una herida en el dedo meñique. Al ser consultado por sus compañeros, sostuvo que su perra había parido y le mordió el dedo cuando intentó ayudar a sacar a uno de los cachorros que había quedado atorado.

Esa noche, Alba volvió a la casa y encontró mancha de sangre. “Ahí comenzó a volverse violento él porque ella le comenzó a preguntar y cuestionar. Mi cliente es inocente. Lo que dijo se corrobora con mensajes vía WhatsApp y las evidencias que se encontraron”, reiteró.

NOMBRÓ A LA SUEGRA

El miércoles 3 de octubre se sumó otra situación: Alba Armoa confirmó que su novio tenía otra pareja cuando escuchó que mencionó a su suegra en una conversación telefónica.

Según su defensora, en todo momento la joven intentó desligarse del sujeto. “Él incluso le pegó en la cabeza, cuando ella le dijo que se iba a ir de la casa. Eso quedó registrado en las cámaras de Burger King. Después le lloró, le dijo que está solo y que le extraña mucho a su familia. Alegó además que ella le puso nervioso y que por eso nomás actuó así”, contó.

El viernes 5 de octubre, Alba pidió a sus gerentes que la trasladen a otra sucursal para perder de vista al muchacho, porque estaba siendo amenazada. “Ella no sabía de lo que él era capaz y que algo no estaba bien con él. La amenazaba al decirle que iba a contar que tenían una relación siendo que estaba prohibido eso en su trabajo”, dijo su abogada.

EL DÍA DEL HALLAZGO

El 8 de octubre Alba estaba en su trabajo y recibió un audio de su novio donde le advertía que no vaya a su casa porque estaba siendo allanada, pero no le habría dado muchos datos para no implicarla en la situación.

Luego la Policía fue hasta el local gastronómico en búsqueda de Marabel. De acuerdo con la abogada, Araceli mencionó a los intervinientes que Alba Armoa era la novia y que seguro sabía de su paradero. Añadió que su cliente acompañó la intervención al tenderle una trampa a su novio, al citarlo en un sitio donde lo esperaban unos agentes policiales.

A su criterio, existen varias hipótesis de lo que pasó en la casa. “(Bruno) tuvo participación y culpabilidad en unos de los crímenes. Creemos que hay otras personas involucradas en los demás asesinatos”, puntualizó la letrada.