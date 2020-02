La ciudadana Florencia Troche denunció a través de sus redes sociales que el martes fue a cargar combustible al local de Petrobras ubicado sobre Molas López y San Martín, de la ciudad de Asunción. En ese ínterin, un vendedor ambulante se le acercó, se presentó como un lavadero del sitio y le ofreció de obsequio una toalla, pero ella rechazó.

“Le agradecí y cuando me dispuse a cerrar la puerta, sostuvo y tiró la toalla sobre el volante. Agarré y tiré la toalla y desde ahí sentí que mi rostro se adormecía. Y pensaba que no tenía que tocarme con la mano que toqué la toalla. Todo eso pensé. Y ahí le avisé a mi esposo”, dijo.

La denunciante sostuvo que le dio taquicardia y mareos, pero que los playeros no la ayudaron y dejaron que se escape el sujeto.

ATIENDAN!Petrobras molas lopez y San Martín est HDP se hace el q regalatoallas d la estación!No se q tiene pero enseguida me empezó a marear y dar taquicardia,gracias a Dios me acorde q algo similar había pasado y tiré la toalla al piso!se t mete al auto y no t da tiempo de nada! pic.twitter.com/c0DGRzuc37

— florencia troche (@florenciamtv) February 18, 2020