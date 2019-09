El vocero de la UNE, Eladio Benítez, recordó que en el año 2016 habían arribado a un acuerdo con el Gobierno, de aplicar un aumento gradual de sueldo cada año. Sin embargo, esta aplicación comenzó a trabarse con la asunción de la nueva administración.

“En una sociedad civilizada no debiera darse un conflicto por el capricho de no cumplir acuerdos suscrito con anterioridad”, lamentó Benítez en entrevista con Universo 970 AM.

Señaló que el presupuesto acordado en aquel entonces permite instalar la carrera docente y el salario básico profesional. Sin embargo, el primer tropiezo se dio este año y amenaza con volver a presentarse en el 2020.

Benítez recalcó que hoy no existen condiciones de infraestructura y reconoció que se necesitan más capacitaciones docentes, pero consideró que esta iniciativa debe partir del Gobierno.

Eladio anunció que en noviembre recurrirán a medidas de fuerza cuyas fechas se determinarán de acuerdo con los días de estudio en el pleno del Congreso.