El viceministro especificó que sin importar los números de la cifra de confirmados, por este año ya se retomarán las clases presenciales.

Indicó que la interrupción de los 15 días ayudó a la remodelación de las plataformas virtuales, ya que el MEC cuenta con 1.200.000 estudiantes aproximadamente con realidades socio-económicas muy distintas.

“Tenemos dos modalidades, una virtual que se compadece y es a fin a la realidad tecnológica de muchas familias, otra que no es virtual y se adecua a los que no tengan acceso a internet, consta de cuadernillos impresos y con radio para acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes”, expresó el viceministro en contacto con la 800 AM.

Explicó que bajo esas dos realidades el MEC diseñó ambas estrategias y en las dos semanas de receso se realizaron los ajustes pertinentes para retomar las clases con más fuerzas, modificándose cuestiones que debían mejorarse.

Examen y calificación

Sobre ese punto, Cano indicó que continuarán con el proceso de evaluación y que el examen del primer período no se dará.

Para la calificación se implementarán los procesos de carácter sumativos, es decir, que las clases desarrolladas y las tareas tendrán un puntaje para el porcentaje de la nota final.

Añadió que como autoridades del MEC, verificarán que el aprendizaje de los alumnos y el acompañamiento de los docentes se den bajo cada módulo.

En cuanto a la intermediación para la enseñanza, mencionó que los primeros grados se dan con la presencia de los padres, sin embargo, para los de nivel medio son directamente con los profesores.

“La intermediación de los padres con los chicos más pequeños, está considerada en la propuesta. El primer trabajo que realizamos fue tomar desde el 1° grado hasta el 3° año de la media en bachillerato científico en sus 3 énfasis, hay 102 materias y para cada una se han seleccionado los contenidos fundamentales”, refirió.

Por ese lado, dijo que se reformuló el contenido con menos carga horaria a raíz de la situación de la pandemia, por lo que propuesta del MEC es una asignatura por día para el 1° y 2° ciclo.

Remarcó que ya se tiene un horario de clases virtuales donde se desarrollarán las clases para alumnos y docentes.

Regreso a clases

Cano especificó que ya no se volverán a las aulas durante el resto del año por una cuestión de salud pública.

“Estamos a disposición de lo que decida el Ministerio de Salud, ya que es el ente rector. Y estamos ganando experiencia en caso de que febrero o marzo se vuelvan a las aulas de forma progresiva con una cantidad limitada de estudiantes”, puntualizó.