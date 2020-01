Felipe Areco, presidente de la comisión vecinal de Paso Ñandejara - Limpio, conversó con el medio para denunciar que las chatarras de un taller de vehículos caen constantemente al arroyo Itay.

Los demás vecinos responsabilizan al dueño del local por no poner en condiciones su propiedad. “Esta es una principal preocupación, ponemos a consideración de las autoridades pero nadie se hace responsable. Yo hablé con el encargado y él me dijo que al dueño no le interesa lo que pase con su taller”, indicó Areco.

MINIVERTEDERO EN ARROYO

En su recorrido por la ciudad, la periodista Cristina Martínez informó en el citado medio que el Arroyo Damián en Limpio, en la zona del Abasto norte, muestra una deplorable imagen. El cauce hídrico está repleto de basuras.

Según la denuncia de los moradores del lugar, todas las noches van al sitio los carriteros a tirar sus desechos al arroyo.