Mediante WhatsApp corrió un audio donde se oye a quien sería la doctora identificada como Lilian Colmán, quien es médica de guardia del área de pediatría del centro de salud de Mauricio José Troche, departamento de Guairá. La misma celebra la inminente destitución de su superior.

Al respecto, el director Elías Benítez reconoció en charla con la radio Universo 970 AM que existe presión política para sacarlo del cargo porque no cede ante un grupo de Colorado Añetete. Confirmó que puso su cargo a disposición, ya que su superior, el director regional, recibe constantes presiones para que lo cambie pero resaltó que hasta el momento sigue contando con su apoyo.

“Los cargos son puestos de confianza y política. Hace dos años estoy acá. Mi postura de no politizar no cae bien a algunos sectores y hacen pedido de cambio. Mantengo mi postura de no politizar la salud pública. Cuando se trata de salud no importa bandería política o religión, solo se quiere el bienestar de la comunidad. Me considero una persona íntegra y con valores. Nunca fallé, llegue tarde o me ausenté sin justificar. Sin problema puedo ceder mi cargo, pero pelearé para no ser trasladado de la institución porque la gente de Troche necesita de buena atención”, comentó.

El médico dijo que no le consta que sea el senador Rodolfo Friedmann o el diputado Ever Noguera quienes estarían detrás de esta persecución en su contra.

Días atrás se realizó una manifestación ciudadana a favor del Dr. Elías Benítez, por su supuesto cambio al frente de la institución.