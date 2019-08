“Es como que hubiese naufragado en mi vida pero alcancé tierra firme otra vez, no me hundí definitivamente en el mar”, sintetiza Carlos Martini su experiencia cuando entró en un estado de profunda depresión cuando en el 2014 su madre fue diagnosticada con Alzheimer.

El haber buscado asistencia profesional para sortear ese difícil momento en que estaba "a punto de estallar" permitió que saliera a flote, siendo clave su hermana Ana para tomar la decisión de tratarse.

Eso lo salvó y si bien asegura que la tristeza quedó, la depresión no.

El conductor radial y televisivo compartió su experiencia con sus más de 42.000 seguidores con la intención de poner en práctica justamente en lo que se basa el tratamiento sicológico y siquiátrico: hablar.

“Mi vida entró en un bosque sombrío en noviembre de 2014 cuando mamá cayó en una enfermedad idéntica al Alzheimer. Perdí una compañera y amiga. Yo vivo con ella. Me quedé soltero. Y mi existencia pareció quebrarse. Pero aquí estoy, como decía Benedetti, roto pero entero”, tuiteó el conductor.

“Hay mucha gente que sufre en silencio y que por algún motivo no decide asistir a un departamento del salud mental o a siquiatras o sicólogos particulares como una suerte de duda sobre ir o no, si le hará bien o no. Lo que quise mostrar es que sí hace bien cuando se está en manos de buenos profesionales”, señaló en contacto con HOY.

“Estaba en una hondísima depresión y apunto de estallar y esa asistencia con al ayuda de mi hermana que fue un nexo me ayudó muchísimo. La principal lección para mí fue que se puede salir adelante y eso tiene que ver directamente con apoyo externo, nosotros no somos súper héroes que podemos ganar batallas increíbles, somos seres de carne y hueso con muchas fragilidades”, destacó.

Martini afirmó que es de suma importancia el hablar, decir, expresarse y es así que la persona consigue sacar del fondo que parecería algo muy pesado que vuelve la vida insoportable y es cuando ese dolor y angustia se va controlando al igual que la tristeza en comparación que cuando no se expresa lo que se siente.

Valoró los mensajes de apoyo recibidos y el agradecimiento de los internautas que se sintieron identificados y hasta inspirados para buscar ayuda, gracias a su tuit.