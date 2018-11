El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, destacó que decidió expulsar al narcotraficante Marcelo “Piloto” Pinheiro para no arriesgar más la seguridad. Ni siquiera informó de su decisión a su ministro del Interior. El traslado se realizó con total hermetismo.

“He decidido expulsarle a Marcelo Pinheiro, alias “Piloto” del Paraguay. Que nuestro país no sea tierra de impunidad para nadie. Asumo los riesgos, no quería esperar más el proceso de la justicia. Cuatro intentos de escape se han abortado y hemos pedido celeridad. Ha variado la dinámica de la justicia, pero ya no quise arriesgar que esté mucho tiempo por aquí”, expresó el mandatario.

Hoy a las 05:05 se desplegó un operativo con total hermetismo para sacar del país al narcotraficante. El primero en confirmar dicha información fue el administrador del aeropuerto Silvio Pettirossi, Fernando Gallardo. Ninguna autoridad (o el propio abogado del narco) tenía conocimiento de este procedimiento.

“NO SE ESPERÓ QUE MUERA”

“La paciencia tiene su límite”, expresó a su vez el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, quien manifestó que la justicia tardó para extraditar al narcotraficante y además porque existieron rumores de fuga. Él aseguró que Mario Abdo no le informó que iba a expulsar al brasileño.

La autoridad explicó que al no ser residente legal del territorio paraguayo, se lo puede expulsar vía Migraciones. En estos momentos, según confirmó, ya se encuentra fuera de nuestro país.

“No se esperó a que muera una persona, no se esperó absolutamente nada. Fue un hecho dramático”, dijo el Secretario de Estado, quien en todo momento dijo que no se trata de ninguna crisis la situación interna de la Policía Nacional, respecto a los beneficios que recibía el narco que estaba en la Agrupación Especializada; tenía incluso un teléfono celular.

Justificó, en otro momento, que la joven pidió ingresar junto al narco y que además el asesino pudo haberla matado con otro objeto. Esto lo dijo con la intención de asegurar que no hay crisis alguna en el Gobierno.