El Ministerio del Trabajo y Secretaría de Defensa del Consumidor advierten sobre la proliferación de casos en que empresas de cobranzas hostigan via Facebook a empleados y empleadores para el cobro de deudas.

En un pronunciamiento del Ministerio del Trabajo, el ente considera como práctica abusiva, la modalidad de las empresas de cobranzas de recurrir a cuentas sociales personales, para presionar por cobros.

“Varios trabajadores y empresarios se quejaron de que empresas de reclamos ahora ya no reclaman solo al deudor sino que reclaman via facebook en las paginas de la empresa averiguan los facebooks particulares de los gtes y les envian mensajes ademas de reclamar el pago a los gtes de las empresas via celular esto ya es considerado práctica abusiva y los empresarios reclaman que se sienten hostigados en muchos casos son deudas de 30 dias”, señala una parte el pronunciamiento.

El hostigamiento sistemático -añade- no solo lo aplican a trabajadores, sino también a gerentes y otros altos mandos de firmas, a quienes de manera abusiva conminan para que echen presión sobre deudores que ni siquiera adeudan un mes.

El Ministerio del Trabajo anunció que el episodio no quedará en simple pronunciamiento, La próxima semana se abrirá sumario en torno a todas las denuncias que se recibieron, y se tomará las medidas legales contra los infractores.

También barajan la posibilidad de poner en marcha un proyecto de ley tendiente a castigar las prácticas abusivas de cobranzas, así como el hostigamiento en cualquiera de sus formas.