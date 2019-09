Los taxistas de Fernando de la Mora alegaron que no agredieron físicamente a la conductora de Uber y tampoco le cerraron el paso, siendo que las imágenes muestran lo contrario. Además justificaron que la misma les robó una pasajera. El intendente Alcides Riveros aclaró que no existe prohibición contra las plataformas y anunció que en los próximos días presentará una ordenanza de regulación.

Alfonso Godoy, presidente de la asociación de taxistas de Fernando de la Mora, dijo a la 730 AM que las plataformas Uber y MUV no están habilitadas para operar en ese municipio. Sin embargo, no supo precisar cuál es la ley que establece dicha prohibición.

“Fue robo de pasajero. ¿Nosotros tenemos que pedir amablemente? No sé, fue una discusión, pero de que se le pegó, que se le rompió el parabrisas, es mentira que se le acorraló”, se defendió sobre el incidente ocurrido ayer sobre la Avenida Mariscal López, en la ciudad de Fernando de la Mora, Zona Norte.

Godoy explicó que una pasajera solicitó al mismo tiempo los servicios de Uber y Taxi Radio, cuando ambos conductores se encontraron se generó la discusión y fueron convocados más taxistas ante el avasallamiento.

“No pueden venir acá a alzar pasajeros, siendo que era nuestra clienta”, dijo e indicó que solo hubo una discusión y negó que le hayan cerrado el pasado, pese a que las imágenes muestran lo contrario. Afirmó que hubo “200 personas de Uber” en el sitio y que solo eran unos pocos taxistas.

Al igual que la agredida, los taxistas radicaron su correspondiente denuncia, según indicó el entrevistado.

Un grupo de taxistas increpó a una conductora de Uber que se disponía a alzar a una pasajera.



Ocurrió en la ciudad de Fernando de la Mora y se suma a las tantas denuncias por amedrentamientos por parte de los trabajadores de ‘amarillo’.



NO EXISTE PROHIBICIÓN

El intendente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros, expuso que no existe ninguna prohibición para que las plataformas digitales de transporte operen en la ciudad.

Adelantó a la misma emisora que este martes presentará un proyecto de ordenanza para reglamentar el uso de Uber y MUV en la ciudad.