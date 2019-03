(Lorenzo Agüero, corresponsal de La Nación). Fátima López (21) es de la Compañía Suizo Cue del mismo distrito, dijo que su hijo tenía mucha picazón en la piel. El martes lo llevó hasta el Hospital General de San Pedro para una consulta médica. “Allí solo le miraron y me dieron un jabón para bañarlo. Yo les pedí que le internaran, pero me dijeron que no era necesario”, resaltó.

Relató que luego le dio otro ataque de comezón, por lo que decidió llevarlo a un sanatorio privado de Santa Rosa. Allí el médico pidió que le realizaran una serie de análisis clínicos para determinar la causa. “El miércoles le hicieron los estudios y no salió nada, tuve que traerlo de vuelta a mi casa y en el camino empeoró”.

Indicó que en medio de la desesperación tuvieron que quedarse en una farmacia. “Me quedé en el barrio San Pedro en una farmacia y el doctor de allí (que sería dueño del local) le inyectó un medicamento, que le mató este jueves, se hinchó todito”, relató la madre entre lágrimas.

Señaló que son de escasos recursos. Pide justicia y que se castigue a todos los responsable del hecho.

Intervino el Ministerio Publico de Santaní a cargo de la fiscal Sandra Ledezma, quien ordenó que el cuerpo sea trasladado hasta la morgue judicial de Asunción para que se le realice una autopsia.