Este jueves el clima se presentará extremadamente caluroso y con probabilidad de que se registren algunos chaparrones en ciertos puntos del territorio nacional. Tal y como en los días anteriores, la sensación térmica estaría por encima de los 40º C.

La Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia para hoy una jornada extremadamente calurosa, con cielo mayormente nublado y vientos del norte.

La temperatura mínima será de 27º C y la máxima de 37º C, aunque -tal y como en los días anteriores- se espera que la sensación térmica supere los 40º C.

Así también, no se descarta la posibilidad de que se registren chaparrones y algunas precipitaciones dispersas en varias zonas del país, siendo de forma más persistente en el norte y este de la región Oriental.

Para mañana viernes y el resto del fin de semana seguiríamos con las mismas condiciones, manteniéndose las altas temperaturas y el anuncio de posibles lluvias en el territorio nacional.