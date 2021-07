El Ministerio de Salud Pública recordó que este domingo se aplica segunda dosis anticovid sin tener en cuenta la terminación de CI. El horario es de 07:00 a 12:00.

No obstante, continúa la vacunación con primera dosis solo en el megavacunatorio Rubén Dumot (ex Aratiri), para los que tienen 20 años cumplidos en adelante. Funciona las 24 horas y no se rige por terminación de cédula.

Mientras que el calendario de vacunación para las personas de 20 años y más por terminación de C.I para esta semana es el siguiente:

Lunes 26 de julio: 4-5

Martes 27 de julio: 6-7

Miércoles 28 de julio: 8-9

Jueves 29 y viernes 30 de julio: pendientes de vacunación sin tener en cuenta terminación C.I.

Sábado 31 de julio y domingo 1 de agosto: días exclusivos para segundas dosis.

Las autoridades sanitarias insisten a la población en general a registrarse con anticipación en la página http://www.vacunate.gov.py, para una mejor organización de los centros vacunatorios y agilidad en el proceso de inoculación.

Pese a recibir la primera dosis, o ambas del esquema de vacunación COVID-19, es fundamental mantener las medidas de prevención y protección, como el uso de tapaboca, distanciamiento físico, lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes y otros.