En los últimos días surgió el fuerte rumor de que los cambios que se harán afectarían a los titulares de Cancillería, Hacienda e Industria y Comercio. En su mayoría se prevén rotaciones en el primer anillo del mandatario, aunque también algunas bajas definitivas del Gobierno.

Sin bien no quiso adelantar nombres, el asesor presidencial Daniel Centurión confirmó a la radio 650 AM que se estarán realizando algunos ajustes en los ministerios, y que no solo habrá enroques como se menciona, sino también alguna autoridad ya dejará el cargo tras cumplir su ciclo de servicio.

“Dentro de las evaluaciones está previsto que haya cambios en más de un ministerio. Más de uno, menos de diez. Los cambios son naturales”, dijo y adelantó que estos se concretarían la siguiente semana.

Centurión comentó que el propio mandamás está evaluando los informes de cada institución para tomar la decisión y que ahora, tras elaborarse el Presupuesto de Gastos de la Nación 2021, ya están dadas las condiciones para hacer los cambios necesarios.

Por su parte, Ernesto Villamayor, jefe de Gabinete de la Presidencia, fue más reservado respecto a los cambios que se darán. En entrevista con la radio Universo 970 AM indicó que se anuncian estas modificaciones pero que todo depende de los decretos que emita el Presidente de la República. “Yo no puedo confirmar nada, hasta tanto el presidente suscriba los decretos”, remarcó.