El Dr Torres mencionó muchas personas se asustan cuando se toca el tema de salud mental en niños y adolescentes, y la mayoría incluso pregunta ¿Cómo un niño se puede deprimir o desarrollar un trastorno de ansiedad siendo hechos que se presentan en edad adulta?

Sobre ese punto, el especialista explicó que según las estadísticas, al menos el 20% de todos los niños sufre de algún trastorno mental grave que requiere tratamientos.

Señaló que incluso el 75% de los niños que conforman ese grupo, no reciben un diagnóstico adecuado en tiempo y en forma. Tampoco reciben tratamientos lo que genera defunciones su crecimiento y una vez llegada a la edad adulta, se manifiestan con complicaciones de la enfermedad mental mucho más difíciles de tratar.

“Constan también en los suicidios infanto-juveniles, algo frecuente que se está viendo. Es actualmente la segunda causa de muerte a nivel mundial en población entre 15 a 29 años solamente superada por los accidentes de tránsito”, expresó a canal GEN.

El hecho es considerado por Torres como una emergencia de salud pública, específicamente en área de salud mental pública.

Síntomas y signos

El doctor especificó que en la población pediátrica, los síntomas y signos de los trastornos son distintos al de los adultos.

“En caso de la depresión, un adulto puede decir ‘me siento triste o no veo soluciones a mi vida’, en cambio un niño no puede elaborar un concepto de tristeza por lo que se presentan de manera inespecífica”, mencionó.

Recomendó que tanto los padres o encargados tener en cuenta los siguientes signos: miedo a seguir en la escuela, no querer jugar con sus amigos, no querer hacer cosas o juegos que anteriormente le gustaban, y algo muy común, la aparición de síntomas físicos inexplicables, por ejemplo, dolores de cabeza o dolor abdominal recurrente.

“Un dolor abdominal que aparece cada cierto tiempo y que no se encuentren causas físicas u orgánicas que expliquen al ser inspeccionado por un pediatra. Lo más probable que sea una forma de expresión de algún trastorno mental, de ansiedad o depresión”, detalló.

Consultado sobre los medicamentos para tratar a los niños, respondió que los ansiolíticos no son recomendados porque generan efectos paradojales, es decir, en vez de calmarlos, los vuelven más eufóricos.

Tratamientos

Para el trastorno de ansiedad en población pediátrica, mencionó la psicoterapia cognitivo-conductual respaldada científicamente. No obstante, si no funciona y el tratamiento no arroja resultados se utiliza fármacos que, por lo general, son antidepresivos a las dosis correctas y recetadas por un psiquiatra infantil.

El mismo tratamiento se utiliza en los cuadros de depresión y solo se suministrará medicación en caso de que la depresión sea grave o haya conductas suicidas presentes, según el Dr Torres.

“Si hay dudas, consultas siempre con el pediatra de cabecera o con los servicios de psiquiatría o psicología del Hospital de Clínicas”, remarcó.

Por último, recordó que el Hospital de Clínicas cuenta con un departamento de Psiquiatría para la infancia y la adolescencia para brindar orientaciones y tratamientos.

La atención vía Telepsiquiatría se realiza a través de la plataforma Timify: https://www.timify.com/es-cl/profile/telepsiquiatria/?v=4.