El subcomisario José Riveros, de la Comisaría 3ra. del Barrio Obrero de Ciudad del Este, manifestó que la indigente de aproximadamente 22 años, estba durmiendo frente a una farmacia al momento que los bomberos fueron a auxiliarla.

Según denunciaron las personas que constataron la situación de la mujer, unos desconocidos habrían prendido fuego la frazada con la que se estaba tapando. Esto le produjo quemaduras en la planta del pie y parte de las piernas.

“Ella no pudo decir si fue intencional o no. No vio quiénes fueron”, relató a Universo 970 el uniformado.

Señaló además que esta persona fue derivada hasta el Hospital del Trauma, de CDE, donde se constató que la misma está embarazada.