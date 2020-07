En su extenso currículum de 52 páginas, se detalla que la profesora doctora Graciela Mabel Russomando Alvarez nació el 3 de julio de 1962 en Buenos Aires, Argentina, y posteriormente se naturalizó en Paraguay. En el 85 se graduó como de Bioquímica en la Universidad Nacional de Asunción (UNA), e hizo tres especializaciones en metodología de la investigación, epidemiología y gestión de la innovación.

Obtuvo el doctorado en Ciencias Médicas otorgado por la Universidad de Nagasaki, Japón en el año 2012. Es funcionaria del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la UNA, con formación en biología celular, bioquímica y biología molecular.

En los primeros cinco años de carrera profesional participó de cursos/entrenamientos de postgrado de larga duración en el exterior, entre ellos el laboratorio de Ultraestructura y Biología Celular del Instituto Oswaldo Cruz-Brasil y el Instituto Leloir de Buenos Aires-Argentina.

Fue parte del equipo que diseñó y desarrolló el primer laboratorio de Biología Molecular del país construido por la Cooperación Técnica Japonesa (JICA) en 1991. El conocimiento adquirido y los contactos con grupos de excelencia del exterior fueron fundamentales para el desarrollo de proyectos de investigación y formación de jóvenes en iniciación científica en el Departamento del cual es responsable desde el año 1992.

Participó y organizó entrenamientos y cursos de transferencia tecnológica en el exterior y en el país, fundamentales para desarrollar una carrera en investigación científica sostenida en el tiempo en un área tecnológicamente muy competitiva

Es responsable de la línea de investigación en Chagas congénito que generó numerosos trabajos científicos e innovación en productos como el kit ELISA-SAPA recombinante.

Infografía hecha por Conacyt.

Gestionó desde el año 2001 nuevas áreas de investigación relacionadas a técnicas diagnósticas moleculares, caracterización y epidemiología molecular de agentes infecciosos de interés en salud pública nacional y regional.

A partir del año 2007 asumió el cargo de Docente Investigadora con Dedicación Exclusiva en la UNA- DiTCODE. Es miembro del Comité de Coordinación Estratégica del IICS-UNA y miembro del Equipo Organizador del Parque Científico Tecnológico de la UNA (PCTUNA-PY).

Representó al país como jefe del Programa Nac. de Control de la Enfermedad de Chagas por el MSPyBS (1999-2007), Miembro del Comité de Expertos en Chagas Operacional -TDR/WHO (2002-2004), Miembro/Comité Coordinador Iniciativa Regional en Tecnología Espacial Aplicada a la Salud Pública (2006-2009) y hasta la fecha Miembro WHO Global Network for Chagas disease elimination Technical Group IVa.

Es miembro del International Scientific Committee (ISC) for the Advanced Course on Diagnostics (ACDx) (desde 2012) y miembro del Committee on Molecular Diagnostics (C-MD), International Federation of Clinical Chemistry IFCC (desde 2013 ).

Coordinó redes científicas internacionales como representante institucional/ nacional: Red de Entrenamiento e Investigación en Enfermedades Parasitarias (SAREC- RTPD), (1996-2006), Red CeBEM, Centro de Biología Estructural del Mercosur (desde 2011), Red GABRIEL, Global Approach to Biological Research on Infectious Epidemics in Low-income countries. Fundación Merieux, Francia (desde 2011).

Organizó y coordinó un total de 18 cursos de postgrado nacionales e internacionales en los últimos 10 años, obtuvo 17 premios en eventos científicos, premio Nacional de Ciencias del Congreso 2008, y 4 Menciones de Honor.

Estuvo en 54 cursos, seminarios, congresos, entre otros. Maneja muy bien el inglés y el español, y en menor medida el portugués y el francés. Participa y llegó a liderar 31 proyectos de investigación científica.

Es Profesora Titular de la Cátedra de Biología Celular en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA.

Fue asesora honoraria del Ministerio de Salud, fue colaboradora en varias ocasiones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es colaboradora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y es miembro del equipo que coordina el parque tecnológico de la UNA.

Actualmente, se encuentra categorizada en el Nivel III del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).