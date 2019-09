Carlos Fernández Valdovinos, extitular del Banco Central del Paraguay (BCP) señaló que todos coinciden de que el año no se va a cerrar de buena manera en materia económica y que la situación no tiende a variar mucho en el 2020.

En ese sentido, señaló que mucho depende de lo que el Gobierno desembolse en obras públicas y el grado de confianza que logre instalar para atraer inversiones.

“Esperemos que el gobierno esté consciente y haga el correcto diagnóstico de que ahora no da más para seguir gastando en salarios, aumentos y consultorías. No existe dinero como para afrontar esos pagos”, indicó Fernández Valdovinos en comunicación con Universo 970 AM.

Por otra parte, ante la posibilidad de caer a un estado de cesación de pagos​, recomendó a la ciudadanía a ser muy cautos en cuanto al gasto del dinero. “La cosa no está bien, no es un momento para salir, festejar y tirar a loco en las fiestas de año. Debe primar la prudencia”, subrayó.

Explicó que hay mucha gente que no va a recibir aguinaldo, porque no tiene luego trabajo y otra gente que va a cobrar aguinaldo, pero ya está todo empeñado.

“No soy tan negativo. Pero no creo que sea suficiente para reencausar la economía a los niveles que queríamos tener”, precisó.

“Espero que de acá hasta fin de año, podamos convencer a la gente que la cosa no está como para tirar manteca al techo y de que hay que ser muy cuidadosos con los gasto”, finalizó.