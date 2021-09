“Instalamos gigantografías ruteras, una en la entrada de Lorito picada, era un compromiso del Gobierno, pero los compromisos quedan en el olvido, también recuerdo que hace un año estábamos rodeadas de autoridades, Fiscalía, Antisecuestros, policías, FTC, no podíamos ni respirar”, comentó Beatriz Denis en conferencia de prensa al cumplirse un año del secuestro de su padre Óscar Denis.

El corresponsal del grupo Nación, Ángel Flecha, informó que los carteles se ubicaron en zonas rojas y forman parte de la campaña de comunicación prometida por las autoridades, punto que tampoco se cumplió.

“Nos sentimos absolutamente defraudadas, señor Comandante en jefe. Defraudadas en cuanto a nuestro derecho a la libertad y seguridad, dos derechos humanos fundamentales por los que tantas personas a lo largo de la historia han dado sus vidas. Defraudadas como paraguayas ante el fracaso”, expresa la carta abierta de las hermanas Denis, dirigida al Gobierno.

También dirigieron un mensaje al EPP señalando que no son un ejército, pues carecen de capacidad de convencer y tampoco tienen ideología ni discurso social, simplemente un discurso marxista para ir detrás de lo que verdaderamente les importa: el dinero ajeno.

Quebradas por la impotencia y el desconsuelo, las hermanas Denis también enviaron un mensaje a su padre: “Papá, donde quiera que estés, queremos decirte que no ha pasado un solo segundo que no estés en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras oraciones, no vamos a perder la esperanza ni a dejar de luchar”.