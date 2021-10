La doctora Ana Campuzano, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, indicó a la radio 650 AM que en la mañana de este jueves un pequeño grupo de personas que no confían en las vacunas anticovid se manifestó frente a la sede de la asociación. “Hablaban de una convocatoria multitudinaria para las 9:30 horas, pero me informaron que hay 10 personas o algo así. Si tuviesen razón, tendrían que haber por lo menos 15.000 personas”, indicó.

La médica lamentó que se sea tan permisivo y complaciente con los antivacunas que incentivan a otros a no inmunizarse. “Comprendo que las personas no vacunadas puedan ser temerosas o tener una ignorancia, eso es comprensible, los cambios generan temor. A mí lo que me preocupa es que los incitadores no entienden nada y dicen tantas mentiras”, sostuvo.

En el caso de los profesionales médicos que instan a no aplicarse la vacuna contra el Covid-19, Campuzano dijo que en ese caso es peor y que el Ministerio de Salud debe sacarles la matrícula. “¿Cómo puede alguien ignorar la importancia de la vacuna? Comprendo que exista temor, pero no comprendo que se esté incitando a que no se vacunen”, criticó la entrevistada.

La doctora refirió que no se puede obligar a la vacunación pero sí se puede prohibir a los no inmunizados el ingreso a los establecimientos públicos y privados. Recordó que la Sociedad Paraguaya de Pediatría pidió que docentes que no estén vacunados no enseñen a los niños.

Actualmente, de 800 mil adolescentes de 12 a 17 años sin enfermedades de base, solo 110 mil fueron inscriptos para recibir la vacuna contra el Covid-19, calendario que será anunciado mañana por el Ministerio de Salud. Este hecho genera bastante preocupación, por lo que se insta a los padres a que inscriban a sus hijos.