La titular del Ministerio de Trabajo se reunió con el diputado Raúl Latorre, presidente de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, en la sede del Poder Legislativo, a fin de entregar su propuesta de la creación de la comisión especial que estudie todos los planteamientos de reforma de leyes que tienen relación con la seguridad social.

“Una reforma de la seguridad social lleva años, pero obviamente se van adelantando algunas prioridades con leyes que van saliendo antes, por ejemplo hoy ya hay 4 a 5 leyes que se están planteando, entonces la idea es que como la reforma de la carta orgánica de IPS, algo referente a la caja fiscal, otro proyecto de cambio de gobernanza de IPS, en fin, una serie de leyes que ya deberían pasar por una comisión específica con participación de los sectores afectados y también con presencia de técnicos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, indicó la ministra Bacigalupo.

La ministra de Trabajo manifestó que actualmente existen ocho diferentes reglas para el acceso a la jubilación. “Hoy un trabajador de una caja no es igual a la de otra, con diferentes años de aporte y de edad para acceder a la jubilación; entonces en la práctica lo que existe es un sistema inequitativo en el que el trabajador no es igual, es diferente de acuerdo a donde trabaja, y eso ya no debería ser así”, remarcó la ministra Carla Bacigalupo.

Bacigalupo propone realizar en el país algo similar a lo que fue el Pacto de Toledo en España, que mediante la conformación de una comisión legislativa especial se logró importantes avances en la reforma de la seguridad social.