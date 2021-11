Son 22 los caballos criollos que participan de esta competencia. Estos animales fueron adquiridos en el último remate en agosto pasado y que habían estado en la competencia de resistencia de la Gran Marcha Criolla.

Mauro Villamor, encargado de los caballos de la raza criolla, comentó a Universo 970 y GEN, que la primera prueba consiste en mostrar la buena doma que necesita el caballo para trabajo de campo y luego se procede a la competencia de lazo.

En la Expo Rodeo Trébol de Loma Plata se realiza la 3° Edición de la competencia de la raza criolla, estos caballos fueron adquiridos en el último remate de las Ganaderas Sofía y Chajha



El primer puesto en doma es de US$ 3.000, el segundo puesto de US$ 1.500, el tercer puesto de US$. 1.000 y el cuarto puesto de US$ 500.

En cuanto a los premios en la competencia de lazo, el primer puesto recibirá US$ 4.000, el segundo puesto obtendrá US$ 2.000, el tercer puesto se quedará con US$ 1.500 y el cuarto puesto con US$ 500.