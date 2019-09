Debido a las declaraciones del doctor Enrirque Gahete, director médico del sanatorio Migone sobre el estado de Renato al llegar hasta Urgencias del Sanatorio Migone, la familia aclara y desmiente que el niño estuvo cursando una fiebre de cinco días.

“¿Qué niño que está con 5 días de fiebre de 39 grados no es hospitalizado? Es grave e irresponsable lo que dice porque no tiene ningún fundamento para hacer esa afirmación. Como ellos supuestamente saben que él tuvo fiebre por 5 días?”, cuestionan a través de un comunicado.

Los familiares explicaron que Renato tuvo fiebre el 15 de agosto, cinco días antes de fallecer, fue atendido y medicado en el Migone y el cuadro febril desapareción.

Aseguraron que no tuvo fiebre el 16, 17, 18, 19 de agosto y que esos días los pasó con total normalidad jugando y corriendo en actividades familiares y sociales que compartió con muchas personas.

“Tuvo fiebre el 20 de agosto, fue llevado al Migone a las 8 am, medicado, a las 2 horas ya no tenía fiebre y luego muere en circunstancias dudosas en Urgencias y hasta ahora no sabemos qué le pasó”, culmina el comunicado.