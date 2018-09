La sentenciada está identificada como Irmina Vera de Gaona, quien fue hallada responsable por el hecho punible contra el patrimonio (Estafa).

La fiscal Juliana Giménez Portillo, demostró la existencia del hecho punible mediante la producción de pruebas documentales y testificales, y la responsabilidad de la acusada en el ilícito. Luego de valorar los elementos probatorios, los magistrados Zunilda Martínez Noguera, Herminio Montiel y Alba Meza, integrantes del Órgano Judicial, dictaron el fallo.

Según los antecedentes, el 27 de enero del 2011, la acusada promovió en el fuero civil un Juicio Sucesorio de su padre, quien en vida fuera Aurelio Vera, habiendo igualmente ya fallecido la madre, alegando ante el juez ser la única y universal heredera, y solicitó en reiteradas ocasiones en el juicio sucesorio ser así declarada, con derechos a los bienes hereditarios.

La hoy condenada no mencionó como coheredera a su única hermana Rosalina Vera de Ortiz, (obligación prevista en la Ley Civil) cuya existencia no tiene como desconocer. La hermana, por su parte, no tuvo conocimiento del Juicio Iniciado por la ahora sentenciada, hasta después de la venta del inmueble.

El 16 de junio de 2011, fue declarada como única y universal heredera, mediante la Sentencia Definitiva número 163, y en dicho carácter con derecho a los bienes relictos.

Posterior a la declaración de única y universal heredera, la mujer fue adjudicada de la totalidad del 100 por ciento de los inmuebles hereditarios, individualizados como lotes 02 y 12 respectivamente, perteneciente a la Finca 1656, de la Fracción La Rotonda de Ciudad del Este, inscriptos en la Dirección General de los Registros Públicos a nombre de Aurelio Vera.

Finalmente, siendo titular de los inmuebles, Irmina Vera de Gaona los transfirió a la firma Tinta Cor S.A. por la suma de 1 millón de dólares americanos, mediante escritura pública celebrada ante la notaria y escribana María Alicia Ibarra.

Mediante las declaraciones falsas y acciones dolosas en el Juicio Sucesorio, causó un error en el juez a cargo de la sucesión. Así se produjo un perjuicio de 500 mil dólares de la herencia que le correspondía legítimamente como coheredera a su hermana Rosalina Vera de Ortiz, quien luego promovió la denuncia penal.

La Fiscalía inició el proceso y ahora obtuvo la condena de la responsable del hecho.

“FALLO HISTÓRICO”

La fiscal Juliana Giménez se mostró conforme con la sentencia e indició “Para nosotros este fallo es histórico, no conocemos de antecedentes de casos similares en el ámbito judicial local. El perjuicio a la señora Rosalina es de 500 mil dólares, al ser solamente dos herederas y el único bien de la herencia fue vendido por 1 millón de dólares por la condenada. El 50% de los bienes hereditarios pertenece en este caso a la víctima. Consideramos que esta conducta es la modalidad de estafa agravada, prevista en nuestra norma penal, teniendo en cuenta que el daño al patrimonio del particular afectado se une el atentado contra la seguridad jurídica representada por el juez, a quien se utiliza como instrumento defraudatorio”, expresó.

Añadió que, “el engaño es bastante importante al dirigirse al juez, y como en este caso, la condenada realizó una declaración falsa desde el inicio de la acción sucesoria, con la finalidad de obtener una resolución que incluya un acto de disposición a favor del autor o de un tercero y en perjuicio también del tercero, en este caso de su propia hermana”, concluyó.

