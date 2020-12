Valerio Verón (71) relató que siguió a su esposa hasta el Banco y la estuvo esperando hasta que salga. Sin embargo, no utilizó su vehículo particular para no levantar sospechas.

“La espere frente al Banco, estaba pescando por ella ahí. Después, se levantó porque vino una Mercedez Benz y le vi a mi señora cruzando la calle, abrió la puerta, le abrazó al tipo, ha’ekuerantema voi (ellos nomas luego ya eran) la pareja, ellos nomas luego ya son pareja había sido”, expresó a los medios de prensa.

“Ojupi che rehe peteî pirî (se subió un escalofrío por mi), no me quedé ahí arriba y pasó todo lo que pasó”, continuó relatando.

Tras confesar el hecho, el hombre manifestó estar sumamente arrepentido de lo que hizo. Sin embargo, sostuvo que su mujer tenía la culpa de que haya fracasado el matrimonio y no su nueva pareja, además culpó también a su suegra de incitar a su hija de iniciar una nueva relación.

“La mujer si no le daba importancia, nunca iba a pasar esto y esa mi suegra es la ligadora, ella es la culpable”, contó.

El autor confeso del feminicidio fue llevado a la Fiscalía esta mañana para declarar.

Cabe recordar que el crimen ocurrió ayer en horas de la siesta en la ciudad de Villeta. Edid Acosta falleció en el lugar luego de recibir 7 disparos de bala aproximadamente, mientras que su acompañante identificado como Víctor Ramón Ramos Benítez (41), sufrió una herida de bala de refilón. La víctima deja dos niños huérfanos de 5 y 8 años respectivamente.

Verón se entregó ayer en compañía de su abogado en la Comisaría Segunda de Fernando de la Mora.