A través de las redes sociales, varios compradores del supermercado La Marchante (de Asunción) denunciaron que el establecimiento no cumplía con las normas previstas para evitar la propagación del coronavirus. “Entiendo que todos los lugares que reciben público están obligados a hacer cumplir las medidas sanitarias dispuestas por Salud Pública. Este supermercado (chuchi) no tiene lavatorio de manos y tampoco te toman la temperatura. Hasta la despensa Ña Chela en mi barrio tiene uno”, escribió Cinthia Mora.

Ya a mediados de abril, otra ciudadana, identificada como Ivana, denunciaba que en La Marchante no tomaban alguna medida preventiva, como el lavamanos y alcohol en gel para los compradores, y tapabocas o guantes para los trabajadores. “Al preguntar dijeron que “todavía” no tienen y ya van más de 30 días de cuarentena”, refirió en ese entonces.

Al respecto, el viceministro de Empleo, Daniel Sánchez, anunció que tras tomar conocimiento de la publicación, se generará un circuito de inspección y en el transcurso de este día y mañana, los funcionarios irán hasta el local a visualizar si cumple o no con las medidas. Aclaró que la intención no es caerles a las empresas y sancionarlas durante el proceso de inspección, sino más bien hacerlas entrar en conciencia de la importancia de cuidarnos entre todos. “Nosotros pedimos a las empresas que se contacten con el Ministerio si tienen algún inconveniente o no entienden el protocolo sanitario”, agregó.

En entrevista con Hoy, la autoridad del Ministerio de Trabajo indicó que para este tipo de locales, mínimamente debe haber un lavatorio, con papel y alcohol en gel. Sostuvo que es obligatorio que este lavado de manos se haga ya sea antes de ingresar al local o inmediatamente al entrar, porque está prohibido recorrer el salón sin haber lavado las manos.

También el protocolo establece el control de cuántas personas ingresan al establecimiento para garantizar el distanciamiento de los compradores. Todos los productos deben ser desinfectados. Las personas deben utilizar el tapabocas y se les debe tomar la temperatura al ingresar. No pueden ingresar niños o mayores de 60 años.

“Lo que queremos resaltar que es existe una corresposabilidad de los empleadores y del Gobierno en el cuidado de la salud, si identificamos que hay protocolos básicos que no se cumplen, deben ser denunciados. Las denuncias pueden hacerse llamando o enviando mensajes normales al 0981401082”, detalló.

Por otra parte destacó que la red de agentes de seguridad ocupacional ya suma a 5.000 voluntarios que las empresas inscribieron para los cursos de capacitación online del SNPP. Estos trabajadores se encargarán de hacer un control para garantizar la bioseguridad de los puestos de trabajo. No será una fiscalización para reportar el Ministerio de Trabajo, sino más bien para que de manera interna las propias empresas visualicen sus puntos débiles y adopten las medidas correspondientes para mejorar sus instalaciones.