El Sistema 154 – línea telefónica gratuita para agendar el hisopado – registra actualmente 4.000 solicitudes por día, a comparación de semanas anteriores cuando la cantidad máxima era de 1.200, por lo que ya no cuentan con lugares hasta el 6 de enero.

Así lo confirmó la Dra. Natalia Meza, encargada del Sistema 154, quien mencionó a la radio 1080 AM que probablemente hasta el jueves 6 de enero ya no cuentan con lugares disponibles para el agendamiento de hisopados, no obstante, dijo que a partir de esta semana se ampliarán los turnos en todos los puestos habilitados.

“De tener 1.200 llamadas de agendamiento pasamos a tener 3.500 a 4.000, ese aumento brusco hizo que los turnos que teníamos disponibles se hayan llenado con rapidez”, expresó, a su vez, especificó que los pedidos son también de personas que deben realizarse el test para salir del país.

En tal sentido, anunció que desde este lunes en la Costanera de Asunción y en la sede de la Patrulla Caminera se tomarán muestras a este grupo de personas.

“Vamos a discriminar a los que necesiten viajar a un determinado lugar y el resto de los puntos de tomas de muestras serán para quienes tienen síntomas o son contactos estrechos de los casos positivos”, afirmó.

Cabe mencionar que la cifra de muestras procesadas y los nuevos contagios aumentaron considerablemente. Ayer se reportaron 587 nuevos casos positivos de 4.268 tests analizados.