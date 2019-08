El senador liberal Blas Lanzoni consideró que con un simple y rápido recorrido por el país se percibe que la gente no olvidó lo sucedido con el acta de Itaipú. No obstante, consideró que será vital esperar los resultados de la CBI.

“Si uno recorre la república encuentra en todo momento que la ciudadanía no se olvidó de lo que pasó, tal vez queramos hacer que no ocurrió nada, pero la ciudadanía tiene en su mente que hubo un gran intento de dañar la república”, dijo Lanzoni en entrevista con la 650 AM.

Señaló que pese a no integrar la CBI (Comisión Bicameral de Investigación), viene siguiendo atentamente las declaraciones de cada convocado, para tratar de sacar sus propias conclusiones.

Con las informaciones difundidas hasta aquí, Lanzoni considera que cada vez se confirma más que hubo un intento muy grave de causar un gran perjuicio al Paraguay.

Pese a algunos cambios que se dieron en los ministerios y en las consejerías de Itaipú, Lanzoni sostiene que todavía se deberían disponer más movidas, ya que so varia áreas las aplazadas.

Lanzoni recomendó a Abdo que no se rodee de adulones que generalmente abundan cerca del poder y sugirió que le dedique más tiempo a escuchar a la gente.