En el tercer punto del orden del día de este miércoles, última sesión del año, la Cámara Baja tratará el pedido de intervención a la Gobernación de Central, luego de semanas de estudio de la comisión investigadora.

“Mañana tratamos, ayer fue el encuentro con el Gobernador, mañana a las 10:00 ya vamos a saber la suerte con la que corre”, confirmó el diputado colorado Ángel Paniagua, en comunicación con la 780 AM.

Durante su comparecencia ante la comisión especial de la Cámara de Diputados, encargada de analizar el pedido de intervención del gobierno departamental a su cargo, González sostuvo contar con los documentos que respaldan a su administración y que desmienten las acusaciones en su contra.

“Las obras existen. No hay daño patrimonial, ni lesión de confianza. No se pagó doble. El dinero no se gastó mal”, expresó el gobernador.

Comentó que del total del presupuesto, un 70 % va dirigido a licitaciones, el 22 % a transferencias a entidades y el 8 % a salarios.