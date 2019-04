Una verdadera polémica se registra en Villa Ygatimí, Departamento de Canindeyú, tras divulgarse el video del sacerdote Antonio Prieto donde reconoce y pide disculpas por supuestamente haber mantenido relaciones sentimentales con varias fieles de su iglesia.

Según se comenta entre los pobladores, presuntamente el religioso intentó seducir a la pareja de una persona muy peligrosa de la zona y que la propia mujer fue con arma en mano y sacó al padre de la parroquia para que pida disculpas por su actuación.

“Zeca, te pido perdón, yo anduve con tu esposa y la induje y me ayudó mucho también con dinero, perdóname Zeca”, se escucha decir al sacerdote, temblando de miedo. “Con ninguna mujer voy a hacer y si hago, que me maten. Me voy a ir (de la ciudad)”, puntualiza temeroso.

Tras esto, la Diócesis de Ciudad del Este emitió un comunicado donde refiere que no recibió denuncia alguna sobre el caso, pero de igual manera pide disculpas a la ciudadanía. Entre las medidas adoptadas por la iglesia figura la suspensión al cura hasta tanto se logre aclarar lo ocurrido.

Mientras que el agente fiscal Lucrecio Cabrera ya está abocado a investigar bajo qué circunstancias se grabó el video, ya que aparentemente el padre fue coaccionado por la mujer.

La ciudadana Iris Dos Reis, una conocida esteticista de la zona, fue relacionada con el video, sin embargo, la mujer desmintió tener vinculación alguna. “No sé qué está pasando, no tengo nada que ver, creo que hay gente mala y me quieren difamar, entrego esto en manos de Dios”, refirió en charla con el Portal de Curuguaty.