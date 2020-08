El ministro del Interior, Euclides Acevedo manifestó que había solicitado el pago del “plus” por exposición al peligro para los agentes policiales al comienzo de la cuarentena, sin embargo, no hay fondos suficientes. A raíz del hecho, familiares de los uniformados protestan frente al Ministerio de Hacienda y exigen el pago del plus prometido.

El secretario de Estado relató en comunicación con 1020 AM, que al inicio de la cuarentena decretada en marzo pasado solicitó un “plus” por exposición al peligro para todo el personal de la Policía Nacional. Sin embargo, no hay fondos suficientes para pagar dicho plus.

“Es legítima la solicitud pero lastimosamente el Tesoro Nacional no tiene suficiente fondos para darnos lo que pedimos. El Ministerio de Hacienda está de acuerdo con el pedido solo que no hay plata”, expresó el ministro.

En su momento, el titular del Interior aclaró tanto a asesores como al ministro de Hacienda que no podrán recortar el 15% de su presupuesto tal como lo había solicitado el Ejecutivo.

“Nos piden recortar nuestro presupuesto pero es luego muy escuálido. Eso se puede dar en otras carteras pero no en salud, educación y seguridad. Si nosotros reducimos eso, no vamos a poder operar” afirmó.

Acevedo explicó que el 75% del presupuesto anual está designado para educación, salud y seguridad. No obstante, dentro de dicho presupuesto solo el 6,4% es designado a la Policía Nacional, Migraciones y Ministerio del Interior.

Familiares de los agentes policiales se manifiestan en estos momentos frente al Ministerio de Hacienda para exigir el pago del plus prometido al inicio de la cuarentena.