Roncha en el Congreso por compromiso firmado con campesinos

Evitar la ejecución de los desalojos e invertir US$ 30 millones (US$ 25 millones vendrán del MOPC) en la reactivación de la agricultura, son dos de los puntos que generan roncha entre senadores, ya que el acuerdo con los campesinos no fue estudiado en el pleno.