En una conferencia de prensa desarrollada en la tarde de este domingo, el intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, confirmó que estuvo realizando algunos estudios y análisis con el nuevo equipo jurídico que lo acompañará de ahora en más en la municipalidad.

Una de las primeras decisiones que tomó al asumir el cargo es la de realizar una auditoría completa en el municipio capitalino, así como la de solicitar a la Contraloría General de la República que ingrese a todas las dependencias "que tengan indicios o tufos de corrupción". "No vamos a apañar absolutamente a nadie, es una decisión firme y contundente", expresó.

Igualmente, Rodríguez confirmó que iniciarán el proceso formal de rescisión de contrato con la empresa TX Panamá, encargada del cobro tercerizado de impuestos en la comuna de Asunción.

Respecto a este punto, el nuevo jefe de Gabinete de la Municipalidad, Wilfrido Cáceres, explicó que se han detectado varias inconsistencias en el sistema informático del consorcio panameño, las cuales no permiten liquidar de forma correcta los tributos de la ciudadanía.

A raíz de este inconveniente, la nueva administración ha optado por comunicar al proveedor del servicio sobre el incumplimiento y posteriormente sobre la finalización del contrato, de acuerdo a lo establecido en la ley de Contrataciones Públicas.

“El sistema no ha contribuido en nada en las recaudaciones, ha traído más problemas que beneficios”, expresó Cáceres.

Luego de rescindir el contrato, se volverá al sistema que anteriormente ya era utilizado en la municipalidad para el cobro de impuestos y luego se analizará cómo tomar alguna medida de contingencia en caso de ser necesario.

DENUNCIAS DE AMENAZAS CONTRA EL NUEVO INTENDENTE

En otro momento, el intendente de Asunción refirió que en los últimos días fue blanco de amedrentamientos y amenazas contra su integridad física y la de su familia, esto luego de asumir el cargo en la noche del viernes.

“Quiero decir a la ciudadanía que si algo llegase a ocurrir a mi persona o a mi familia le responsabilizo directamente al diputado Hugo Ramírez”, afirmó Rodríguez.

Durante la conferencia de prensa confirmó que en las últimas horas supuestamente recibió llamadas anónimas de números ocultos y, además, algunos vehículos pasaban frente a su domicilio y tomaban fotografías de manera sospechosa.

“No tengo techo de vidrio ni cola que se me pise. No me va a temblar el pulso para tomar las decisiones que deba tomar. No le debo absolutamente nada a nadie”, puntualizó.