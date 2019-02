Durante la sesión extraordinaria en la Cámara Baja, el abogado Bernardo Villalba solicitó primeramente que se detalle los puntos de los que se acusa a su defendida Sandra McLeod, lo que causó la ira de la diputada Kattya González, quien a los gritos le respondió que tuvo el tiempo necesario de leer el informe hasta cuando estaba en el baño.

Mientras que el legislador Ramón Romero Roa citó a los presentes algunas de las irregularidades encontradas en la intervención realizada por Carolina Llanes.

Luego, Villalba señaló que en la sesión extraordinaria se pretende destituir a McLeod de un cargo que no posee tras ser aceptada su renuncia por la Junta Municipal. Además criticó que no hay dictamen de ninguna de las comisiones referente al informe de la interventora.

El abogado sostuvo que Llanes cometió “una calamidad jurídica y administrativa” al decir que hubo malversación de fondos, que se trata cuando el dinero se gasta dentro de la institución pero no para lo que estaba previsto, sin que se produzca un daño patrimonial. “No hay el famoso plata je’u”, acotó.

Aseguró que existe una acción de inconstitucionalidad en contra de la vigencia de la ley orgánica municipal que le impedía a Sandra McLeod destinar más dinero de la recaudación de los impuestos inmobiliarios a otros gastos del municipio, por lo que lo realizado se ajustaba a derecho.

Villalba además dijo que la falta de transparencia de los fondos e incumplimiento de la ordenanza municipal que cuestiona la interventora, se configuran en “hechos que existen en su fantasía y malicia”.

Así también, el exlegislador criticó que la defensa de McLeod no tuvo participación alguna en el proceso de intervención. “Nosotros nos enteramos del informe final cuando corrió en las redes sociales”, acotó.

Sobre la falta de McLeod al no convocar a una audiencia pública para rendir cuentas y presentar su balance, el abogado indicó que no existe un reglamento en la Junta Municipal respecto a las audiencias. “Es un absurdo, porque los concejales no permiten hacer las audiencias y ahora la acusan por no hacerlas”, remarcó.

La Municipalidad de Ciudad del Este, desde el 2016, expone toda su actividad financiera y administrativa en su página web, según Villalba, contrariamente a lo esgrimido por la interventora Llanes.

“Maliciosamente (Carolina Llanes) quiere mentir a los incautos que no lean y analicen el informe y sancionen a una persona que ya ni es intendente municipal”, alegó durante su alocución.

Respecto al estacionamiento tarifado criticó que es terrible la imaginación de la interventora porque la misma establece una cifra que debe recaudarse si es que todos los espacios están ocupados todas las horas y durante todos los días, pero que durante el mes de diciembre no se llegó al monto establecido al realizar un control. “Es un absurdo; se hizo con malicia esto”, arremetió sobre el punto el abogado.

Los demás puntos que figuran en el informe también fueron desmentidos o refutados por Bernardo Villalba.