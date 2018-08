La inversión adicional necesaria para la implementación de las líneas de acciones inmediatas anunciadas por la nueva gestión de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) supone una inversión de G 22.325 millones para la puesta en marcha de cuatro frentes para atender la problemática que afecta a este sector de la población de entre 0 a 17 años corresondiente a 2.492.944 habitantes.

Las líneas de acción para los próximos primeros 24 meses incluye: el fortalecimiento del Sistema de Promoción y Protección de la NNA con una inversión de G 6.150 millones; implementación de tres dispositivos de respuesta inmediata ante violaciones de derechos de niñez y adolescencia niñez en calle, adicciones y problemáticas complejas por G 4925 millones; instalación de 27 centros lúdicos, deportivos y artísticos en cuatro departamentos como Central, Cordillera, Caaguazu y Alto Paraná por un valor de G 6.850 millones y el fortalecimiento de las familias en su rol afectivo, protector y educador otros G 4.400 millones.

Entre los datos que presentó la SNNA y sobre los que trabajará desde sus líneas de acción se encuentra que existen: 22 mil niños y adolescentes que realizan labores en la calle; 46 mil niños y adolescentes se encuentran en situación de criadazgo; dos bebés nacen por día de madres adolescentes de entre 15 y 19 años, 18 mil son madres de esa edad.

Entre las condiciones de pobreza y maltrato: 5,9% de niños menores de cinco años y 31,5% de población indígena de esa edad sufre desnutrición crónica; 1500 niños mueren antes de cumplir un año; 10,3% de jóvenes ha usado droga ilícita al menos una vez y 52% de niños y adolescentes de entre 0 a 14 años son disciplinados con violencia.

La nueva titular de la institución, Teresa Martínez señaló que existen limitaciones presupuestarias que deben ser corregidas como el decrecimiento de los recursos destinados al trabajo de esta dependencia gubernativa. La SNNA sufrió un decrecimiento presupuestario del 3% entre el 2013 y 2018 ya que de contar con 72.162 millones en el 2013, en el 2018 sus recursos se redujeron a G 70.019 millones.

“Vengo de trabajar con la niñez y toda la gente que me acompaña también, no somos nuevos en esto y estamos acostumbrados a trabajar. Conocemos las limitaciones presupuestarias de la institución. No venimos con ideas falsas sobre eso, pero sí tenemos grandes expectativas de trabajo. Somos gente de trabajo y vamos a exigir resultados, porque los derechos de los niños están muy debilitados en cuanto a efectividad. Tenemos los manuales, tenemos las Leyes, pero todavía falta aplicarlo con los niños en la práctica diaria”, afirmó.

Reconoció la labora realizada y que la administración reforzará lo hecho. “Nosotros venimos a maximizar los trabajos. Reconocemos la labor hecha; previa evaluación rediseñaremos lo necesario en cuanto a la estructura de programas, pero consideramos que empezamos por el buen camino”, afirmó y agregó que con la firma de los 20 compromisos con la niñez, realizado por el nuevo gobierno, se dio un paso trascendental inicial para la protección de la infancia.