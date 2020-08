El abogado del padrastro de la niña desaparecida en Emboscada afirma que la misma está en poder de un grupo delictivo que tiene amenazado a su cliente, que no tiene que hablar lo que sabe.

"Los verdaderos responsables de la desaparición gozan de buena salud. Son grupos de alemanes mafiosos y paraguayos que operan en Cordillera. La Policía tiene los datos".

Así manifestó Max Narváez a Radio Universo, consultado acerca de los avances del proceso en el que el alemán Reiner Oberuber está procesado por la extraña desaparición de su hijastra.

Narváez dijo que se está operando de manera a que "mi cliente no debe ser una persona creíble" y que si llega a contar detalles del grupo que tiene a la niña, según el abogado, este accionará en su contra.

"No lo van a matar de golpe, pero tienen que asegurarse de que todo lo que diga Reiner carezca de veracidad", insistió, además de acusar a la Policía de no actuar conforme a la ley.

Dijo que "no responden a un criterio de justicia, sino a desacreditar a Oberuber" y extendió la responsabilidad al Ministerio Público, que a su entender no actúa objetivamente.

"La Fiscalía crea un motivo contra mi cliente dando a conocer detalles de la niña que están prohibidos por la ley", aseguró y añadió que "en el acta de imputación hablan de una sola foto, cuando en principio referían que había como unas ochenta mil".

"Ahí se da a pensar que hay manipulación del caso. Tampoco nos muestran la foto", dijo y mencionó que cuando solicitaron la prueba incriminatoria, "la respuesta fue un enorme silencio".

"Nosotros tenemos la película clara. Aquí el señor Reiner Oberuber y la señora Lilian Zapata están denunciados por violación al deber de cuidado y abandono", insistió Max Narváez.

El representante del europeo refirió además que "no hay proceso por desaparición porque eso no es delito. Puede ser un motivo de investigación pero no es delito".

"Hay manos extrañas e injerencias no apropiadas en el proceso. Gente que no es parte del caso se involucra y eso es delito, pero ahí no termina", afirmó.

Dijo que "el 29 de julio, el presidente Mario Abdo, en un acto populista se agarra de la niña, convoca a los fiscales en una comisaría de Emboscada y les da instrucciones". "Y por ley, el Poder Ejecutivo no tiene autoridad sobre la Fiscalía", aseveró.

Max Narváez confirmó también que Reiner fue trasladado a la penitenciaría regional de Misiones, lo cual también supone una violación a los derechos de su representado.

"Es violatorio de la ley y los derechos de la defensa. Su caso está en Caacupé y el abogado en Asunción. Ahora debo hacer cerca de 270 km para hablar con él", se quejó.

Dijo que esa decisión "es violar totalmente el derecho a la defensa y la ley establece que ningún imputado puede ser derivado fuera del ámbito del juez competente que es de Cordillera".