El viceministro de Transporte, Pedro Britos, mantuvo este miércoles una reunión con varios gremios transportistas, quienes entregaron facturas de las compras de combustible, para demostrar que adquirieron a un precio más elevado, por lo que piden que se reajuste el pasaje del transporte público.

En conferencia de prensa, Britos indicó que los técnicos de su institución ahora analizarán el documento presentado por los transportistas referente al impacto sufrido con el aumento del precio del combustible, luego se convocará a los emblemas y después se acercarán los resultados al Equipo Económico, el cual definirá si sube o no el pasaje.

“Veremos el impacto del aumento del gasoil porque hemos constatado de que sí se subió el precio del combustible para el sector transportista, pese a que inicialmente algunos indicaron que no lo harían. Existe una descoordinación de los emblemas, ya que algunos sí subieron sus precios y otros no. No todas las empresas de transporte compran de un emblema, sino que de varios”, comentó.

La autoridad no quiso adelantar si subirá el pasaje o se aumentará el millonario subsidio a los transportistas. “Vimos que hubo una variación de 375 guaraníes en las facturas para argumentar la suba del gasoil. Eso será lo que se analizará. No puedo decir si se dará el aumento del precio del pasaje”, comentó.

Britos estimó que se tendrá una respuesta en los próximos días. “No veo la necesidad de ir a un paro, ni a ellos les conviene ir a un paro, hubo un error de estrategia al anunciar la medida de fuerza”, agregó.

En otro momento explicó que al reducirse la cantidad de pasajeros, el costo del sistema público va para arriba. En tanto que, respecto a la posibilidad de aplicar el subsidio al trasporte público por kilómetro recorrido y ya no por la cantidad de pasajeros, mencionó que en realidad él apuesta más a que se fijen diferentes tarifas para el usuario final y que este pague por la distancia que recorre. Este sistema ya se aplica en los países vecinos, destacó.

Por su parte, el empresario Alejandro Zuccolillo, director de Magno, Línea 12, resaltó que los transportistas arrimaron el Gobierno los documentos para que se analice la situación actual y se pueda avanzar en ese sentido.

“Lo que va a lograr que el sistema de transporte público sea más eficiente es el billetaje electrónico. Por primera vez tenemos la herramienta correcta. Gracias al billetaje por primera vez vamos a tener datos precisos para construir el sistema que queremos y no el sistema que tenemos. Deberíamos estar hablando de buses electrónicos, metros pero nos quedamos siempre en el trajín de hablar del precio del pasaje porque no construimos una estrategia de transporte público”, cuestionó.

El empresario explicó que muchos transportistas no pueden ir a los emblemas que venden el combustible más barato porque ya tienen contratos firmados (en promedio por siete años) con los otros que están suministrando a un costo mayor.