Tras la reunión del Consejo de Defensa Nacional, precedida por el mandatario Mario Abdo Benítez, el ministro Federico González brindó declaración a la prensa con relación a los albergues y los connacionales que desean retornar al país.

Destacó que las dos fases (albergues y hoteles) funcionan en paralelo y hasta el momento dan buenos resultados.

“Hasta la fecha, han pasado 4.500 personas por los albergues u hoteles. Actualmente están alojadas y albergadas unos 2.700 compatriotas, incluyendo a los 656 que dieron positivo al coronavirus de los cuales, 175 recibieron el alta”, explicó el ministro.

Consultado sobre los 25.000 paraguayos que desean retornar al país, el secretario de Estado mencionó que todo reingreso se dará dos puntos específicos: la organización y la coordinación.

Explicó que de la cifra mencionada (25.000), unos 3.600 están registrados en promedio, número que se reduce con el ingreso diario de 100 a 150 paraguayos por día, indicó el ministro.

Destacó que 52 nuevos albergues y 25 hoteles salud con 960 habitaciones, se sumaron para recibir a los compatriotas que deben cumplir cuarentena obligatoria

Por lo que reiteró que no pueden ir a sus hogares sin antes haber pasado por los albergues. Remarcó que no cuentan con plazas disponibles y por el momento no autorizan a paraguayos volver al territorio nacional.

“Los hospitales están vacíos porque los albergues están llenos. La planificación está dada para seguir trayendo a connacionales de manera ordenada, pero si no tenemos lugares para ellos, entonces, no van a poder llegar”, refirió.

En horas de la siesta, se llevó a cabo en la sede el Ministerio de Defensa una reunión precedida por el presidente de la República Mario Abdo Benitez, donde además participaron los demás Poderes del Estado junto con las autoridades del Consejo de Defensa Nacional (CODENA).