Tanto el policía que graba el video en el Defensores del Chaco, como los que aparecen sonriendo fueron sumariados por la broma en la que hacen alusión a hinchas de Cerro Porteño. El resultado determinará si hay o no una sanción.

El Comandante de la Policía Nacional Francisco Resquín confirmó la apertura de un sumario administrativo al suboficial inspector Jorge David Enciso Pintos De la Agrupación de Seguridad y a otros cuatro agentes asignados para la cobertura del partido Cerro Porteño-Luqueño.

“Como policías no podemos realizar este tipo de declaraciones, ni bromas, porque hay que respetar, no corresponde la actitud”, explicó Resquín en entrevista con Universo 970 AM.

Respecto a los demás uniformados, detalló que las responsabilidades de delimitarán a través de la investigación, pues varios de ellos se ríen y acompañan los comentarios del suboficial que graba el video.

Jajaja ya no hay respeto pic.twitter.com/o6CZWbvdJ4 — A®thu® (@arthurBC2908) December 9, 2019

El comandante Resquín indicó que su club no tienen nada que ver en esta disposición. “Ya escuché que yo ordené el sumario porque soy cerrista, pero aclaro que no, que soy olimpista, pero desde mi punto de vista no condice”.

En el video filtrado en redes sociales se escucha que el suboficial se dirige a un amigo de apodo “Chilín” a quien le cuenta que a 30 minutos del partido no hay gente en el estadio. En su relato habla de “25 pagantes” e ironiza que se hagan llamar la mitad más uno.