Taxistas de la parada 25 de Mariano Roque Alonso, anunciaron que no se sumarán mañana al 'Enjambre Amarillo' que estará movilizándose por las principales calles de la capital.

Ever Uliambre, representante de la parada 25 Mariano Roque Alonso, explicó que la decisión de no adherirse a la movilización anunciada para este martes, se debe a que ellos aceptan la libre competencia, ya que esto les exige a mejorar la calidad de servicio.

“Nosotros no estamos adheridos a ningún gremio y por ende no iremos a la manifestación. Estaremos en nuestras paradas esperando clientes”, dijo Uliambre en comunicación con la 650 AM.

El taxista manifestó que no están en contra de las plataformas Uber y Muv, pero piden que la competencia sea justa. “Lo que queremos es una competencia leal. Lo que a nosotros nos exigen, también lo hagan a ellos”, agregó.

Ulimabre señaló que son 15 los taxistas alojados en dicha parada, ubicada en el Barrio Villa Margarita de MRA, aproximadamente a 2.500 de la Ruta Transchaco.

La Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA) anunció una nueva movilización para este martes 16 de julio desde las 06:00 horas. Marcharán por las principales calles de la capital en contra de las empresas de Uber y Muv.