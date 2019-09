“La pasajera no se quiere subir. Vino un taxista y me agredió, me rompió el espejo. La pasajera no sabe qué hacer”, relató Amparo Giménez, la conductora de Uber, mientras grababa a uno de los taxistas que le estaba increpando en plena vía pública.

Aproximadamente eran 10 los vehículos de amarillo que rodearon a la mujer que se disponía a subir a una pasajera en la Avenida Mariscal López, en la ciudad de Fernando de la Mora, Zona Norte.

El taxista se defendió diciendo que los conductores de Uber “son ilegales” y que él debía llevar a la pasajera en cuestión.

“El taxista dijo que yo quería llevar a su pasajera, pero a mi me solicitaron el servicio a través de la plataforma. La pasajera se asustó y decidió irse caminando”, señaló Giménez, en comunicación con Universo 970AM.

La conductora de Uber anunció que presentará una denuncia contra el taxista y solicitará las filmaciones del circuito cerrado de la zona. Al lugar llegó una patrullera de la Policía Nacional para intentar calmar la situación.