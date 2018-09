El cielo estará mayormente nublado, los vientos soplarán variables y la temperatura más elevada llegará a 30º C. La humedad alcanza el 87 % y se calcula que la puesta de sol será a las 17:46.

Para mañana jueves prevén un clima cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. La mínima estimada es de 22º C y la máxima de 33º C.

El viernes en tanto se aguarda un tiempo cálido a caluroso, cielo mayormente cubierto, vientos variables, lluvias y tormentas eléctricas. Las extremas irán de 22º C a 32º C.

A partir del sábado ya no anuncian lluvias, pero sí un ascenso de temperatura con una mínima de 22º C y una máxima de 35ºC, mientras que el domingo alcanzará los 37º C.