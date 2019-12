El presidente del Congreso, Blas Llano, pidió este martes a los obispos de la Iglesia Católica a individualizar sus críticas hacia los políticos. Dijo que al generalizar se comete un error al no ver que sí existen buenos políticos. “No puedo generalizar que la Iglesia Católica está llena de sacerdotes pedófilos. La individualización no es buena, no debemos meter a toda la gente en la misma bolsa”, indicó.

El legislador sostuvo que actualmente se atraviesa por la situación económica difícil y que se deben aumentar los esfuerzos para superar la crisis, de modo a evitar un estallido social, tal como advirtió monseñor Ricardo Valenzuela en la misa central del 8 de diciembre en la ciudad de Caacupé.

Por otra parte Llano dijo que espera que los organismos de intervención del Municipio de Lambaré, encabezado por el liberal Armando Gómez, sean justos con el jefe comunal. “Hay cosas raras en el tema. Una fiscala ordenó su detención aduciendo que no acudió a dos citaciones, pero en el expediente no figuraba. Él estaba limpiando la bahía del río Paraguay, no estaba escondido o prófugo. Fue un show mediático, por lo que el juez ordenó su libertad”, acotó.

Además, en conferencia de prensa, cuestionó que el presidente Mario Abdo Benítez solo piensa en poder terminar su gobierno y en ejecutar planes parches a los problemas que afronta el país.