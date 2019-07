Acta bilateral es violatoria del Tratado de Itaipú tal cual está, afirmó la ex viceministra de Energía, Mercedes Canese. Señaló que la ANDE deberá enfrentar un gasto extraordinario de casi USD 300 millones ya que deberá contratar energía garantizada que es más costosa y solo podrá taparse ese agujero con el aumento de tarifas, situación que desde Cancillería siguen negando.

El acuerdo o acta bilateral firmado por los gobiernos de Mario Abdo Benítez (Paraguay) y Jair Bolsonaro (Brasil) tiene que pasar por el Congreso Nacional para tener vigencia ya que así como está viola el Tratado de Itaipu.

"No puede, sí o sí tiene que pasar por los congresos o será violatoria del Tratado de Itaipú, así no puede aplicarse", señaló Mercedes Canese, ex viceministra de Minas y Energía en contacto con la R800.

Sobre la afirmación del Ejecutivo de que este acuerdo no aumentará el costo de la tarifa del servicio eléctrico aclaró que si tal cosa se cumple la ANDE entrará en mayores pérdidas y el servicio que de por sí ya es deficiente, empeorará.

Canese indicó que la ANDE deberá enfrentar un gasto extraordinario de casi USD 300 millones ya que deberá contratar energía garantizada que es más costosa y solo podrá taparse ese agujero con el aumento de tarifas.

Alertó sobre el cepo que pone el acuerdo al país para que el consumo de energía no supere el 6% y con esto se cierran las puertas al desarrollo.

Por su parte, la Cancillería Nacional a través de las redes sociales insistió con que el acuerdo traerá beneficios para los usuarios, que no se renunció a ningún derecho ni se transigió en la defensa de los intereses nacionales ni habrá aumento de tarifa eléctrica.

"Con el acta firmada se trasparenta la situación. No recurrimos a trampas porque somos un país serio. Se contrata y compra la energía en base al consumo real. Reclamamos lo que es nuestro y vamos a consumir sin mentiras ni engaños", reza parte del material institucional promocionado en la cuenta de Twitter.